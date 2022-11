Cibali, Buceti: “Casbah Cifalota non sia quartiere fantasma”

Le dichiarazioni del presidente del IV municipio di Catania: “Occorre una riqualificazione, che deve assolutamente decollare”

Catania. Circondata dal traffico, dalle case abbandonate e senza la possibilità per ora di recuperare un piano programmatico di rilancio. La Casbah Cifalota rappresenta la storia antica del quartiere di Cibali, una risorsa che va valorizzata adeguatamente. “Sin dal primo momento del mio insediamento come presidente del IV municipio di Catania – dichiara Erio Buceti – abbiamo attivato tutti i canali istituzionali possibili per rendere questa parte di Catania un’attrattiva turistica e contemporaneamente un rione più vivibile per i suoi residenti. Tra ingressi murati, prospettive che cambiano e richieste dei cittadini occorre un processo di riqualificazione che, oggi più che mai, deve assolutamente decollare”.

Non un peso ma un tesoro che, senza le adeguate opere di valorizzazione, rischia di trasformarsi in un quartiere fantasma. Una parabola discendente che solo il lavoro sinergico di tutte le parti in causa può fermare. “Con l’ex sindaco Pogliese – continua Buceti – avevamo attivato un dialogo continuo e proficuo volto a trovare tutte quelle soluzioni più adeguate ed efficaci per migliorare il piano del traffico in via Mannino, via Torrente e via Stazzone. Spaccati della città carichi di cultura, di tradizioni e di memoria. Un processo che potesse unire lo sviluppo urbanistico del territorio e la messa in sicurezza di tantissimi immobili che oggi hanno porte e finestre murate o sono ridotte a pattumiere diroccate”.