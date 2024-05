Il caso Tesoreria approda in consiglio: Bando andato deserto quattro volte

Una convocazione d'urgenza

CATANIA – “Guardi, per me è un fulmine a ciel sereno. Di questa delibera non so nulla”. Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, interpellato sulla questione, non nasconde il suo disappunto per un difetto di comunicazione tra assessore al Bilancio e presidenza.

Tuttavia, domani sera a Palazzo degli elefanti all’ordine del giorno è prevista “l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale”.

Un bando che negli ultimi anni è andato a vuoto per quattro volte di fila: o, meglio, è andato deserto non essendosi presentato nessuno. E, allora, in aula approderà una modifica all’articolo 15 dello Schema: un passaggio che introduce quelle commissioni spettanti a chi si aggiudica il servizio di Tesoreria.

L’urgenza

Ma tornando all’assise convocata per martedì sera, il presidente Anastasi puntualizza: “A me è arrivata una lettera dell’assessore al Bilancio che preannunciava questa urgenza.

Nessuno mi ha anticipato la delibera, né l’assessore regionale, né il ragioniere generale. Io l’ho messa entro i cinque giorni di urgenza: un carattere d’urgenza che nella lettera è esposto in appena due righe.

Mi sono confrontato con il presidente della commissione Bilancio, Zarbo che ho sentito non poco perplesso.

Non ho ricevuto alcuna chiamata o un messaggio visto il carattere d’urgenza. Di norma si chiede anche un incontro con i capigruppo. Niente di tutto questo c’è stato.

Non abbiamo avuto alcuna interlocuzione: il chè è strano perchè anche il sindaco si è sempre interfacciato con noi, preavvisandomi su tante circostanze”.

Marletta: “Le modifiche e il Bando”

Una urgenza che l’assessore Giuseppe Marletta chiarisce così: “Siamo in proroga e occorre fare quanto prima il Bando per l’affidamento. Abbiamo chiesto al consiglio di apportare alcune modifiche allo schema di convenzione perchè, da colloqui informali avuti con gli istituti, negli altri enti vengono inseriti alcune commissioni. Cose che faremo anche noi nella speranza che, finalmente qualcuno partecipi”.

La commissione al Bilancio

Nel frattempo, alle 12 si riunisce però anche la Commissione Bilancio alla quale oltre all’assessore Marletta prenderà parte la Dirigente generale della Ragioneria, Clara Leonardi: “Abbiamo analizzato lo schema di regolamento e devo dire che il tempo è stato davvero breve per affrontare la questione”, spiega il presidente della Commissione, Maurizio Zarbo.

“È evidente che per le condizioni nelle quali versa l’ente avere un servizio di tesoreria diventa un elemento essenziale e gli otto anni nei quali le gare sono andate a vuoto testimoniano che si dovesse intervenire perchè quanto proposto non era evidentemente attrattivo per chi partecipava alla gara”.