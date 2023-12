Cassibile, lite padre-figli in casa: arrestato il più giovane per droga

L'operazione della polizia. Il giovane accompagnato in un centro per minori di Catania

PALERMO – A Cassibile (Siracusa) la Polizia dei Stato intervenuta in un’abitazione per sedare una lite familiare nella quale due giovani, rispettivamente di 17 e 19 anni, avevano aggredito il padre, hanno arrestato il più giovane dei figli per detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso di un coltello di genere vietato.

Nel corso di una perquisizione alla ricerca di eventuali armi gli agenti hanno trovato 111 grammi di hashish e 14 grammi di marijuana motivo per il quale il diciassettenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti. Il giovane è stato accompagnato nel Centro per minori di via Franchetti di Catania.