Incendio a Castel di Judica, muore un uomo di 61 anni

È avvenuto nel rogo di una panineria, i carabinieri hanno sequestrato i locali per tutti gli accertamenti di rito

1' DI LETTURA

Castel di Judica. Un sessantunenne è morto nell’incendio di una panineria di via Monte Grappa a Castel di Judica. È accaduto ieri sera poco dopo le 21. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a panineria.

È stato accertato il decesso di un uomo, anche se non sono state fornite al momento le generalità. Una giovane si è ustionata alla mani ed è stata trasportata all’Ospedale di Caltagirone dai sanitari del Servizio 118 di Mineo e di Raddusa, anch’essi intervenuti sul posto. I militari dei Carabinieri di Castel di Judica e di Raddusa hanno disposto il sequestro dei locali per procedere ai necessari accertamenti sulle cause dell’incendio e la dinamica del suo sviluppo.

Sul posto sono intervenuti anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, un’autobotte e un carro logistico inviati dalla Sede Centrale di Catania.