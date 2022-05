Ai domiciliari ma spacciava: finisce in carcere

In casa aveva 50 grammi di cocaina

1' DI LETTURA

CASTELDACCIA (PA) – Era agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di droga. Nel corso dei controlli, i carabinieri della compagnia di Bagheria lo hanno trovato in casa a Casteldaccia con 50 grammi di cocaina, alcune dosi di crack e alcuni grammi di hashish e qualche centinaia di euro in banconote di piccolo taglio.

Per Francesco Castelli, 28 anni, percettore del reddito di cittadinanza, è scattato un nuovo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. In attesa dell’udienza di convalida è stato portato nel carcere di Pagliarelli come ha disposto il pm.