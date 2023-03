Incontri in bagno e pizzini: i segreti di casa Messina Denaro

I carabinieri del Ros cercano altri documenti del latitante

PALERMO – L’obiettivo era mettere una microspia in bagno, ma il tesoro investigativo è stato trovato nella gamba di una sedia. I carabinieri del Ros sono tornati nella casa di via Mario Alberto. Le sorprese potrebbero non essere finite.

Lo scorso 6 dicembre gli investigatori sono andati nell’abitazione per piazzare una microspia. Lì abitava Rosalia Messina Denaro. La sorella del latitante, anche lei è finita in carcere, vi andava a dormire di notte.

La casa era già monitorata, ma l’interesse investigativo si è concentrato nel bagno. I militari sono riusciti ad entrare nell’immobile di pomeriggio, quando non era ancora buio.

Prima di andare via sono saliti in camera da letto, al primo piano. Alla stanza si accede da una scala esterna. Anche qui volevano piazzare una microspia. Hanno messo gli occhi su una sedia in alluminio di colore verde. Hanno tolto il tappo della gamba posteriore destra e si sono accorti che c’era un foglietto di carta arrotolato e avvolto nella pellicola trasparente.

Era il diario clinico di Matteo Messina Denaro. Patologia, interventi, esami eseguiti: la sorella aveva appuntato ogni cosa. Dalla analisi delle banche dati degli italiani affetti da tumore, sono emersi 89 profili di interesse. E si è arrivati ad Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l’identità al latitante.

Nei giorni in cui risultava in ospedale a Mazara del Vallo o a Palermo in realtà usava il cellulare agganciando le celle telefoniche a Campobello di Mazara. Il 4 maggio 2021 mentre veniva operato alla clinica La Maddalena è stato fotografato al volante di una Wolkswagen Polo.

I carabinieri ieri sono tornati nella casa di famiglia dei Messina Denaro, sigillata dal giorno dell’arresto di Rosalia, alter ego del fratello. Cercano altre tracce del latitante e pizzini. Nuovi pizzini, oltre ai mille già sequestrati. La donna si chiudeva spesso in bagno. A volte non era da sola.