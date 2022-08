Castelvetrano, 3 malati e 1 in ferie: reparto ospedale senza medici

Al momento è stato escluso il rischio chiusura

CASTELVETRANO – Il reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, in provincia di Trapanu, è rimasto senza medici: tre dottori sono in malattia e uno è in ferie. È l’immagina plastica di una sanità in perenne difficoltà.

Al momento è stato escluso il rischio chiusura del reparto, dove attualmente si trovano ricoverati poco meno di dieci pazienti.

“Fino a venerdì i ricoverati verranno seguiti dai medici di Cardiologia”, ha assicurato il commissario dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera. Già lo scorso 1 agosto il dirigente medico reggente del reparto, Antonino Scarpitta, aveva scritto al commissario evidenziando la gravissima carenza di medici.

A supporto del reparto è stato nominato primario ad interim Tommaso Di Bella, attualmente alla guida del reparto di Geriatria dell’ospedale di Salemi.