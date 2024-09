Piante di marijuana nascoste tra le erbacce, arrestato un 50enne

La piantagione scoperta grazie a un drone dei Carabinieri

CATANIA – Un 50enne pregiudicato di Castiglione di Sicilia è stato arrestato dai Carabinieri di Randazzo per avere coltivato delle piante di marijuana. All’operazione hanno partecipato anche i Carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”. Lo comunica il Comando provinciale dei Carabinieri.

L’uomo, proprietario di un appezzamento di terreno recintato e chiuso con un cancello in contrada Canne, coltivava piante di cannabis indica la cui irrigazione era garantita da un impianto interrato, mentre l’intera area era infestata da erbacce, non estirpate proprio per garantire la tutela visiva della coltivazione.

Il blitz a Castiglione di Sicilia

I militari dell’Arma, utilizzando anche un drone, sono però riusciti a individuare le piante di cannabis; nascosti tra la vegetazione, i Carabinieri hanno quindi atteso l’arrivo del coltivatore, arrivato intorno alle sette del mattino su un’utilitaria per prendersi cura del raccolto.

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri, che hanno riconosciuto ed estirpato 60 piante di cannabis indica con altezza fino a due metri, sequestrando anche 20 grammi di marijuana già essiccata e tutto il necessario per la coltivazione, con conseguente arresto dell’uomo per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.