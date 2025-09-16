 Castronovo, pronto il nuovo pozzo a Portella dell'Olmo
Castronovo, pronto il nuovo pozzo a Portella dell’Olmo

Una portata di 12 litri al secondo per Montescuro Est
SICILIACQUE
PALERMO – Siciliacque ha completato i lavori di realizzazione del nuovo pozzo di contrada Portella dell’Olmo, in territorio di Castronovo di Sicilia (Palermo).

Il pozzo è profondo 300 metri e garantirà una portata di 12 litri al secondo di acqua che verrà veicolata attraverso l’acquedotto Montescuro Est ai Comuni di Lercara Friddi, Vicari, Alia, Roccapalumba, Caccamo, Montemaggiore Belsito e Aliminusa.

Giovedì 18 settembre, alle ore 6, inizieranno i lavori di collegamento idraulico al sistema idrico di sovrambito e pertanto sarà necessario il fermo dell’acquedotto Montescuro Est. Contemporaneamente saranno eseguiti anche alcuni interventi di manutenzione alla rete. Nei Comuni interessati le forniture verranno riattivate a partire dalle ore 14 di venerdì 19 settembre.

In attesa dell’allaccio alla rete elettrica, il pozzo sarà alimentato con un gruppo elettrogeno esterno. Il pozzo di contrada Portella dell’Olmo, il cui impiego rientra fra gli interventi volti a mitigare la crisi idrica attraverso risorse prelevate nel sottosuolo, è stato rimesso in funzione da Siciliacque grazie a una convenzione stipulata con i privati che ne detengono la proprietà.

