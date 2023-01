Cataldo Salerno confermato presidente dell’Università Kore

La decisione del Consiglio dei garanti

2' DI LETTURA

ENNA – Il consiglio dei garanti dell’università Kore di Enna ha confermato Cataldo Salerno presidente dell’ateneo e nominato come nuovo rettore Francesco Tomasello, in sostituzione del professore Giovanni Puglisi che aveva “richiesto di potere lasciare l’incarico dopo 12 anni e al quale il consiglio ha rivolto parole di apprezzamento e di gratitudine”. E’ quanto si legge in una nota della Kore in cui si sottolinea che Tomasello è il terzo rettore dell’ateneo ennese dopo Salvo Andò e Giovanni Puglisi.

Il ruolo di Salvatore Cardinale

Il consiglio dei garanti ha confermato nel ruolo di ombudsman, Salvatore Cardinale, già presidente della Corte di appello di Caltanissetta. Invariata la composizione del collegio dei revisori dei conti, con presidente Gustavo Ricevuto, dirigente in quiescenza del ministero di riferimento, e componenti Sonia Miraglia e Michele Riccobene. Il nuovo rettore della Kore, si legge in una nota dell’ateneo di Enna, “messinese e già rettore dell’università della città natale, è un luminare della medicina, attualmente presidente onorario della federazione mondiale di neurochirurgia, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di oltre diecimila interventi come primo operatore in neurochirurgia, campo nel quale ha introdotto innovazioni che gli hanno valso fama e riconoscimenti in tutto il mondo, tanto che alla presidenza onoraria della federazione mondiale Tomasello è stato eletto con oltre l’80% dei voti delle società scientifiche dei cinque continenti”.

“Piena continuità”

La conferma di Cataldo Salerno, che da presidente e legale rappresentante guida la Kore dalla fondazione con una breve interruzione nel 2018 e nel 2019, “assicura piena continuità al progetto di crescita del quarto ateneo della Sicilia, che in effetti accumula successi di anno in anno per dotazioni infrastrutturali, alto livello della ricerca scientifica, qualità della didattica e dei servizi per gli studenti e per reputazione accademica”. “L’elezione di Francesco Tomasello a rettore – prosegue la nota – è un chiaro segnale di volontà di consolidamento e sviluppo della facoltà di Medicina e chirurgia della Kore, istituita tre anni fa e in fase di forte espansione”.