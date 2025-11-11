Catamarano affonda ai Caraibi, 55 turisti in mare – VIDEO

L'imbarcazione si è inabbissata durante un'escursione.

Decine di turisti sono rimasti alla deriva nel Mar dei Caraibi dopo che un catamarano che trasportava passeggeri della nave da crociera Mein Schiff 1 è affondato al largo delle coste della provincia di Samaná, nella Repubblica Dominicana.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, mentre l’imbarcazione stava effettuando un’escursione turistica organizzata come parte dell’itinerario della crociera tedesca.

Secondo il quotidiano britannico “The Sun”, il naufragio ha mobilitato la Marina Dominicana, che ha dispiegato squadre di soccorso nella zona per assistere le persone coinvolte.

Video diffusi sui social media e dai media locali mostrano circa 55 passeggeri che galleggiano in mare. Alcuni indossano giubbotti di salvataggio, mentre vengono aiutati dai soccorritori tramite boe, corde e piccole imbarcazioni.

Caraibi, il catamarano si è inabbissato in pochi minuti

L’imbarcazione naufragata, lunga 40 piedi, era salpata dal porto di Embat diretta verso una località turistica vicina.

Secondo i primi rapporti, il catamarano ha iniziato ad imbarcare acqua poco dopo la partenza. L’ingresso del liquido nello scafo si è intensificato rapidamente, provocando l’affondamento quasi completo nel giro di pochi minuti.

Testimoni hanno riferito che l’equipaggio ha cercato di mantenere la stabilità dell’imbarcazione, ma l’acqua ha continuato a entrare fino a quando è rimasta visibile soltanto la punta azzurro chiaro dello scafo in superficie.

L’Autorità Portuale di Samaná ha comunicato che le prime analisi indicano danni interni allo scafo come causa del naufragio. L’ente ha precisato che la perdita è stata “improvvisa e catastrofica”, impedendo all’equipaggio di reagire in tempo per evitare l’affondamento.

@cdncanal37 La Armada Dominicana asistió con prontitud a un incidente marítimo ocurrido en la Bahía de Samaná, el cual involucró a una embarcación catamarán denominada “BOCA DE YUMA”, de 40 pies de eslora. La embarcación, que contaba con dos tripulantes dominicanos, incluyendo al capitán, presentó averías en el interior del casco y comenzó a hacer agua. La embarcación había zarpado del Muelle de Embat y se encontraba realizando una excursión con pasajeros del crucero “MEIN SCHIFF 1” a bordo. Ante el llamado de emergencia, la Armada procedió a brindar soporte de comunicación, apoyo logístico y asistencia operacional para que embarcaciones de la compañía, propietarios del catamarán averiado, realizaran el transbordo de personas y los condujeran a puerto. Amplía esta y otras informaciones en el enlace de nuestra bio. Consulta más contenidos en Linkin.bio. CDN CDN37 Noticias NoticiasRD RepúblicaDominicana TurismoRD Samaná ArmadaRD Samaná Catamarán EmergenciaMarítima Rescate SeguridadNáutica CruceroMeinSchiff1 ArmadaDominicana RescateMarítimo SeguridadTurística ♬ sonido original – cdncanal37 – cdncanal37

Come stanno i passeggeri tratti in salvo

In corso un’indagine per determinare le responsabilità e verificare se l’imbarcazione rispettasse le norme di sicurezza vigenti.

“La Marina della Repubblica Dominicana sta collaborando strettamente con le autorità locali per adottare misure che impediscano il ripetersi di un incidente simile”, si legge nella nota.

I passeggeri soccorsi sono stati trasportati a terra, dove hanno ricevuto assistenza medica e supporto psicologico. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono state vittime, anche se diversi turisti hanno riportato ipotermia e crisi nervose a causa del tempo trascorso in acqua.

La Mein Schiff 1 appartiene alla compagnia tedesca TUI Cruises e stava navigando attraverso l’Atlantico in un viaggio di piacere con diverse tappe nei Caraibi. La nave era partita da New York il 23 ottobre con destinazione Montego Bay, in Giamaica, e prevedeva soste in vari porti della regione, tra cui Samaná, dove è avvenuto l’incidente.

