Vueling punta su Catania: nuovi collegamenti per Firenze e Barcellona

La Sac annuncia le nuove tratte della campagnia spagnola per il periodo estivo.

1' DI LETTURA

CATANIA – Arriva l’estate: c’è sempre più voglia di vacanze. La compagnia aerea spagnola Vueling collegherà per tutto il periodo estivo con rotte dirette Catania con Firenze e Barcellona con fino a sette frequenze settimanali per ogni tratta. La Sac, la società che gestisce i servizi a terra dell’aeroporto di Catania, con una nota ha dato l’annuncio. “Vueling continua a puntare sull’Italia – ha commentato ilk Network Director di Vueling Jordi Pla Pintre – confermandosi un vettore chiave per il Paese. L’obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un’esperienza di volo sempre più sostenibile”.