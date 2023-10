Catania, aggredisce e minaccia la moglie: arrestato

Maltrattamenti in famiglia

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti dopo che la donna al 112 ha riferito al 112 di essere stata aggredita dal marito e, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo. La donna ha detto agli agenti di essere intervenuta per porre fine a una lite tra il marito e il figlio. Il marito l’avrebbe poi aggredita e minacciata con un grosso coltello da cucina. La donna, impaurita, è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione insieme con il figlio e ha dato l’allarme. L’uomo, su disposizione del pm di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.