Catania, ai domiciliari minaccia e aggredisce parenti: torna in carcere

Ha distrutto i mobili della casa della madre 62enne

CATANIA – Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che, avendo beneficiato degli arresti domiciliari invece del carcere, ha distrutto i mobili della casa della madre 62enne che l’aveva accolto, l’ha malmenata e ha appiccato il fuoco all’appartamento nel quale la donna abita insieme con un’altra figlia, il genero e quattro nipotini. L’uomo è tornato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di armi ed evasione. I carabinieri hanno anche sequestrato all’uomo tre pistole a salve senza tappo rosso, una bomboletta da 300 ml di gas, un accendino, una mazza da baseball e 70 cartucce per fucile calibro 12 a pallini per fucile illegalmente detenute.