Nella borsa sospetta c'erano solo indumenti

CATANIA – L’allarme è scattato nel corso della tarda mattinata di oggi. Una segnalazione giunta in Questura, ha fatto scattare l’allerta degli Artificieri che si sono portati sul controviale del Corso Italia.

Lì i poliziotti hanno rinvenuto una borsa sospetta che è stata radiografata e successivamente aperta: all’interno vi erano solo degli indumenti. Il traffico, in via del tutto precauzionale, è stato interdetto per buona parte del tempo delle operazioni.