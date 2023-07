Catania, altro giorno di passione: energia elettrica a singhiozzo

La mappa dei guasti: ancora una volta la zona più colpita è quella inclusa tra via Sabato Martelli Castaldi e via Palermo

CATANIA – Dopo quelli di giovedì e venerdì, i residenti del viale Mario Rapisardi, tra i quartieri di Cibali e Nesima, sperimentano un blackout anche questo sabato. Tra le 11.23 e le 11.30 di stamattina, secondo gli orari indicati sul sito di E-Distribuzione (la società che si occupa della rete dell’energia elettrica), centinaia di famiglie si sono di nuovo ritrovate senza luce in casa.

L’erogazione di corrente continua ad andare via per lungo tempo.

In base alla mappa, la zona di Catania più colpita dalle “disalimentazioni” dovute ai guasti è ancora una volta quella inclusa tra via Sabato Martelli Castaldi e via Palermo. Giovedì la fornitura era stata interrotta intorno alle 17.30 del pomeriggio, per tornare solo tra le sei e le sette di venerdì mattina. Giusto qualche ora di tregua, prima di un nuovo distacco avvenuto intorno alle 13 di ieri e durato per tutto il pomeriggio e fino a notte.

Quest’oggi, i cittadini che abitano nella popolosa zona del capoluogo etneo si sono svegliati con la corrente elettrica di nuovo a disposizione. Un’illusione durata poche ore e preludio, probabilmente, di un’altra giornata difficile. Come raccontato questa mattina dal nostro giornale, attività commerciali e residenti sono fortemente provati dalla mancanza di energia elettrica: è limitante credere che il disagio riguardi soltanto l’impossibilità di accendere i condizionatori d’aria, ove presenti, per trovare ristoro dal caldo. L’elettricità distribuita tramite la rete in questi giorni spesso guasta alimenta anche dispositivi medici salvavita, gli ascensori che garantiscono la mobilità ai cittadini diversamente abili, i cancelli automatici dei condomini dentro ai quali dovrebbero potere accedere eventuali mezzi di soccorso.