Catania, altro giro a vuoto e sconfitta di misura contro il Picerno: 1-0

Rossoazzurri ko nel recupero di giornata

CATANIA – Il Catania esce sconfitto (1-0) dal “recupero” disputato a Picerno al termine di una gara in cui i rossazzurri hanno avuto le migliori occasioni da rete non riuscendole, però, a sfruttare a dovere.

I rossazzurri iniziano bene, con Tello in buona evidenza e un centrocampo che si affida soprattutto alla grinta di Welbeck. In avanti Costantino si danna l’anima ma finisce spesso nelle grinfie della difesa avversaria mentre Chiricò non emerge più di tanto. La prima occasione capita proprio ai rossazzurri quando Tello ruba palla sulla trequarti, scambia rapidamente con Costantino e conclude a botta sicura ma Gigli riesce a sventare. L’equilibrio lo rompe il Picerno al 19° quando Gallo raccoglie la corta respinta di Monaco e… di controbalzo… spedisce il pallone nell’angolino più lontano senza che Albertoni riesca a smanacciare. La reazione del Catania si materializza con una ghiotta occasione creata dall’imbeccata di Chiricò per lo sgusciante Bouah sul cui assist da destra Costantino alza troppo la mira.

Nella ripresa gli etnei avrebbero potuto agguantare il pari ma all’8° Costantino non riesce a girare in rete un pallone schizzato via dalle mani di Summa dopo un’efficace incursione di Chiricò. Lucarelli mischia le carte attingendo a piene mani dalla panchina ma la musica non cambia. Non basta la grinta di Castellini e Bouah (gli unici sopra la sufficienza) perché la manovra rossazzurra resta confusionaria e abulica. Nel finale proprio Castellini meriterebbe maggiore fortuna ma la sua conclusione su punizione va ad accarezzare l’incrocio dei pali e depone definitivamente nel cassetto le speranze di recuperare il risultato. Matura così un’altra sconfitta al culmine di un match dal quale, indipendentemente dall’avversario adesso secondo in classifica, era lecito aspettarsi di più. La classifica del Catania è sempre più deprimente!

Il tabellino

Stadio “Donato Curcio” – martedì 6 febbraio 2024 – ore 14/recupero 3^ giornata di ritorno

Serie C girone C – 2023-2024

PICERNO – CATANIA 1-0

PICERNO (4-2-3-1) – Summa, Guerra, Allegretto (dal 3°s.t. Biasiol), Gilli, Pagliai, Gallo, De Ciancio, Esposito E. (k) (dal 32°s.t. D’Agostino), Albadoro (dal 19°s.t. Maiorino), Graziani (dal 32°s.t. Albertini), Murano (dal 1°s.t. Santarcangelo).

A disposizione: Merelli, Esposito A., Pitarresi, Ceccarelli, Ciko, Petito, Novella, Cadili.

Allenatore: Emilio Longo.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Albertoni, Curado, Monaco, Castellini (k), Bouah, Quaini (dal 15°s.t. Di Carmine), Welbeck, Cicerelli (dal 25°s.t. Chiarella), Tello (dal 25°s.t. Kontek), Chiricò (dal 25°s.t. Peralta), Costantino.

A disposizione: Furlan, Donato, Rapisarda.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Alberto Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Nicolò Moroni (Trevigno) e Fabio Dell’Arciprete (Vasto).

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari).

Reti: 19°p.t. Gallo (PIC).

Squalificati: Haveri (CT).

Indisponibili:Zammarini, Rizzo, Silvestri, Bethers, Mazzotta, Celli, Cianci, Marsura, Sturaro (CT).

Ammoniti: Tello (CT); Cicerelli (CT); Allegretto (PIC); D’Agostino (PIC)

Cronaca

Primo tempo (1-0)

3° conclusione al volo dal limite di Chiricò: fuori;

4° gran tiro di E. Esposito di poco alto;

12° palla-gol per il Catania: Tello ruba palla ad un avversario, scambia rapidamente con Costantino e tira a botta sicura appena dentro l’area ma Gigli riesce a contrarlo efficacemente!

19° Picerno in vantaggio: sulla corta respinta di Monaco… Gallo lascia partire una gran botta che spedisce il pallone all’angolino: 1-0 !

22° Bouah colpisce debolmente in sforbiciata;

40° occasione per il Catania: inserimento di Bouah dalla destra e pallone servito in mezzo a Costantino la cui girata è alta!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude con il Picerno in vantaggio di misura (1-0).

Secondo tempo (1-0)

1° nel Picerno, Murano lascia il posto a Santarcangelo;

3° nel Picerno, l’acciaccato Allegretto lascia il posto a Biasiol;

5° sul cross dalla bandierina… Curado manda alto di testa;

8° clamoroso gol fallito da Costantino che manda alto da due passi dopo la corta respinta di Summa successiva alla pregevole incursione di Chiricò!

11° Albertoni blocca la punizione di Graziani;

13° colpo di testa di Santarcangelo di poco fuori ma l’attaccante aveva spinto Welbeck;

15° nel Catania, Di Carmine subentra a Quaini;

19° nel Picerno, Maiorino sostituisce Albadoro;

23° Esposito scaglia un potente diagonale sull’assist di Maiorino ma il pallone viene respinto;

25° nel Catania, Kontek, Peralta e Chiarella sostituiscono Tello, Chiricò e Cicerelli;

32° nel Picerno, Albertini e D’Agostino sostituiscono Graziani ed Esposito E.

34° sul rilancio di Castellini… Di Carmine non riesce a deviare di testa;

41° sulla ripartenza lucana… Santarcangelo manca di poco il bersaglio;

44° il Catania protesta inutilmente dopo una caduta in area di Costantino;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° sul cross di Peralta… Monaco manda alto di testa;

48° Catania vicinissimo al pareggio: la punizione calciata da Castellini esce d’un soffio!

50° perde ancora il Catania!