Catania, per i 30 anni delle Stragi torna la “Scalinata della Giustizia”

L'Anm ha organizzato uno spettacolo per ricordare le vittime di Capaci. (foto d'archivio)

1' DI LETTURA

In occasione del XXX anniversario delle stragi mafiose di Capaci del 23.05.1992 e di via D’Amelio del 19.07.1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e molti uomini delle loro scorte, la Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati organizza, avanti il palazzo di giustizia di Catania, uno spettacolo dal titolo “Puoi decidere se rinascere”.

Il palco sarà posto sulla scalinata del palazzo di giustizia, che in queste ore, come gli scorsi anni, sta per essere allestita con il disegno dei volti di Falcone e Borsellino che la ANM ha commissionato al Liceo Artistico “Emilio Greco”.

Lo spettacolo inizierà al tramonto, poco dopo le ore 18.30, e l’ingresso sarà libero, con la predisposizione di circa 300 posti a sedere.