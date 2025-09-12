Catania, associazione a delinquere: tre arresti per truffa NOMI

Danni ad aziende per 300mila euro

CATANIA – La polizia postale di Catania, su richiesta della Procura, ha arrestato tre persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e sostituzione di persona.

I nomi

Sebastiano Massimiliano Finocchiaro, 43 anni, Mario Nicolosi, 40 anni, e Paolo Spina, 30 anni, tutti catanesi, sono finiti ai domiciliari.

L’indagine a Catania

L’indagine ha preso avvio dopo la denuncia del titolare di un’azienda catanese di logistica e trasporti, che riferiva come ignoti, mediante loghi contraffatti, falsi indirizzi di posta elettronica e telefonate ingannevoli, hanno inviato numerosi ordini di acquisto di merce varia a fornitori e produttori terzi con sede in Sicilia, nel nord Italia e in un caso anche in Spagna, utilizzando il nome della società, molto conosciuta e con sede alla zona industriale del capoluogo etneo inducendoli così a consegnare merce per decine di migliaia di euro presso depositi e aree commerciali indicati, di volta in volta, dai truffatori.

Danni alle aziende

Complessivamente, il danno alle varie aziende è stimato in oltre 300 mila euro, senza tener conto di altre ditte cadute nel raggiro e ancora ignare di essere state truffate. Gli interessi dei criminali erano rivolti, in particolare, a ponteggi e materiali per edilizia nonché a mobili di generi alimentari.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi smartphone e computer. In forza degli elementi indiziari acquisiti, in particolare account mail, messaggi di posta elettronica e di messaggistica, foto e documenti quali fatture e preventivi, sono stati ricostruite le modalità delle truffe e il ruolo rivestito dai complici.