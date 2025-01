Catania, arrivano i fondi per il decoro di viale Benedetto Croce

La soddisfazione del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi

CATANIA – “Nell’ultima finanziaria regionale, e per questo è doveroso ringraziare il parlamentare Ars Giuseppe Lombardo e tutta la deputazione Mpa, è stato deliberato un finanziamento di 150 mila euro destinato alla città di Catania e, in particolare, alla zona di viale Benedetto Croce”. Lo dichiara il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi.

“Si tratta di una piccola area – dice – che si trova in un punto strategico per quanto riguarda la viabilità in quanto nasce in adiacenza ad una scuola elementare in una strettoia che viene chiamata Viale Benedetto Croce perché secondo il piano regolatore sarebbe un viale, ma invece è solo una pista sterrata che, anni addietro, è stata bitumata per dare accesso alle cooperative”.

“Arteria, peraltro, enormemente trafficata. Esistono – aggiunge – queste due aree incolte: una, con piccolissimi interventi, va attrezzata ad area di parcheggio destinata a chi accompagna i bambini a scuola. Nello stesso tempo si potrebbe migliorare il decoro urbano con delle zone verdi e delle panchine”.

“Sempre nella stessa zona persiste un’area naturale, utilizzata dai cittadini come area di sgambamento per cani. In sostanza – spiega – con una piccola cifra, con pochi fondi utilizzati nel modo giusto si potrebbe dare decoro ad una zona già utilizzata dai cittadini ed in tempi in cui l’amministrazione comunale ha difficoltà di cassa, si tratta di una boccata d’ossigeno non indifferente”.

“Stiamo – conclude – parlando di un’area che ormai storicamente viene utilizzata dalla cittadinanza e che, sostanzialmente, al momento è lasciata al proprio destino in quanto area vincolata dall’approvazione del nuovo piano regolatore della città e dunque che può essere destinataria solo di piccoli interventi”.