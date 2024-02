In aggiornamento

CATANIA – I residenti hanno udito un rumore fragoroso quando erano all’incirca le 3 della notte scorsa. Criminali in azione in via Carnazza nel quartiere di Canalicchio: attraverso l’utilizzo di un escavatore hanno letteralmente distrutto una delle pareti del supermercato tentando di portare via il possibile.

Ancora incerto l’ammontare del danno.

Sul posto, stanno operando i carabinieri: l’escavatore è stato abbandonato sul posto.

IN AGGIORNAMENTO