Catania, auto in sosta selvaggia: 110 multe in poche ore

In via Plebiscito

CATANIA – Un imponente servizio di repressione della sosta selvaggia, delle violazioni al codice della strada e alle norme commerciali, è stato eseguito dalla Polizia Municipale. È accaduto in via Plebiscito, una delle strade più trafficate, anche se meno centrali di altre.

Le pattuglie

Quattro pattuglie del reparto Viabilità hanno verbalizzato tutti i divieti di sosta. Le auto erano sui marciapiedi, sui passaggi pedonali, in prossimità degli incroci e altro. Così il numero dei verbali di contravvenzione ha raggiunto quota 110. Sempre in via Plebiscito un’altra pattuglia ha fatto rimuovere un’auto abbandonata.

Le violazioni dei commercianti

Non sono mancate le sanzioni per violazioni delle norme commerciali. Anche questa è un’azione condotta in esecuzione di indirizzi del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla Polizia Municipale Alessandro Porto. Due pattuglie del Reparto Polizia Commerciale hanno infatti elevato 8 verbali di occupazione abusiva di suolo pubblico.

E, ancora, 2 verbali per mancanza dei requisiti professionali e altri 2 di chiusura per attività di vendita di prodotti ortofrutticoli. I controlli repressivi sia commerciali che della viabilità, e nei prossimi giorni riguarderanno anche altre zone del territorio comunale.