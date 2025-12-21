Il Catania batte anche l’Atalanta U23 ed è campione d’inverno

Nerazzurri sconfitti 2-0 e primato in condomino con il Benevento

CATANIA – Il Catania inizia col piglio giusto, pressando subito gli avversari dell’Atalanta U23 che si affidano alle ripartenze rendendosi pericolosi con una conclusione di Vavassori respinta da Dini.

Jimenez dal dischetto

Poco dopo la mezzora la gara si sblocca quando lo sgusciante Lunetta va via di forza e abilità a Guerini che lo stende in piena area… sotto lo sguardo dell’arbitro: Manzo indica inevitabilmente il dischetto e Jimenez fulmina Visnara portando in vantaggio i rossazzurri. La reazione dell’Atalanta si sostanzia in due iniziative pericolose di Panada che prima impegna severamente Dini e poi calcia alto da posizione laterale.

Forte si sbraccia facendo spesso da assist per i compagni e l’abbondante ed incessante pioggia che inzuppa il terreno di gioco del “Massimino” non agevola gli scambi. Nel finale di primo tempo Lunetta impegna Vismara in una deviazione volante e, dalla parte opposta, Cortinovis sollecita ancora i riflessi di un attento Dini.

Doppietta e match in cassaforte

Nella ripresa l’Atalanta abbozza una timida reazione ma è il Catania a creare le occasioni migliori: prima Lunetta non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione e, poi, Dini alza in angolo la bordata di Simonetto. Sul un campo scivolosissimo per la pioggia, i rossazzurri giocano con grinta e determinazione e… dopo un palo esterno colpito da Casasola… raddoppiano con Jimenez che firma la sua doppietta personale riprendendo in giravolta un pallone respinto dal palo su conclusione di Rolfini servito in velocità da Caturano.

Risultato in ghiaccio e altro clean sheet casalingo. In tutto il girone d’andata i rossazzurri non hanno subito gol al “Massimino” e chiudono la prima parte della stagione al primo posto in classifica insieme con il Benevento che, però, ha perso lo scontro diretto. Prossimo impegno in trasferta a Foggia il 4 gennaio del nuovo anno.

Tabellino

CATANIA – ATALANTA U23 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Allegretto (dal 40°s.t. Raimo), Celli, Casasola, Quaini (dal 32°s.t. Corbari), Di Tacchio (k), Donnarumma, Jimenez, Lunetta (dal 18°s.t. Rolfini), Forte (dal 18°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Forti, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio.

Allenatore: Mimmo Toscano.

ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara, Guerini (dal 29°s.t. Obric), Comi, Berto, Steffanoni, Levak, Panada (k), Ghislandi (dal 10°s.t. Simonetto), Cortinovis (dal 10°s.t. Cassa), Vavassori (dal 39°s.t. Riccio), Cisse (dal 29°s.t. Fiogbe).

A disposizione: Sassi, Torriani, Plaia, Bergonzi, Manzoni, Bonanomi, Idele.

Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti:Stefania Genoveffa Signorelli (Paola) e Davide Gigliotti (Lamezia Terme).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello di Messina.

Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).

Reti: 31° p.t. Jimenez (CT) su rigore; 26°s.t. Jimenez (CT).

Note: Giornata nuvolosa e terreno inzuppato ma che sembra aver retto bene alla pioggia.

Indisponibili:Aloi, Cicerelli, Ierardi (CT).

Squalificati: Di Gennaro (CT).

Diffidati: Casasola, Celli, Corbari, Lunetta (CT); Simonetto (ATA).

Ammoniti: Bocchetti (all. ATA); Lunetta (CT); Quaini (CT); Comi (ATA); Pieraccini (CT).

Spettatori: 19.360

Cronaca

Primo Tempo (1-0)

7° incursione di Jimenez che mette il pallone in mezzo per l’accorrente Lunetta che viene contrato al momento del tiro;

8° Dini respinge in tuffo la conclusione di Vavassori;

14° la panchina orobica chiede la revisione video per una presunta trattenuta in area ma l’arbitro è di parere diverso;

21°entrataccia di Comi su Forte: Bocchetti protesta e si becca l’ammonizione;

29° ammonito Lunetta: era diffidato e sarà squalificato;

30° Guerini atterra Lunetta in piena area: l’arbitro indica subito il dischetto!

31° dagli undici metri si presenta Jimenez che fulmina Vismara: 1-0 !

35° gran tiro di Panada deviato provvidenzialmente in corner da Di Tacchio;

36° Panada ci riprova da posizione decentrata: alto;

42° gran tiro dal limite di Lunetta che Vismara respinge in tuffo con un gran balzo!

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° Cortinovis ci prova con una conclusione a giro: Dini ci arriva con affanno ma respinge;

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo Tempo (2-0)

3° tiraccio alle stelle di Ghislandi;

10° Cassa e Simonetto sostituiscono Cortinovis e Ghislandi;

17° sgroppata di Casasola, palla a Jimenez che serve Lunetta la cui girata manda il pallone alto di poco;

18° nel Catania, Caturano e Rolfini rilevano Forte e Lunetta;

19° Dini alza in angolo la bordata di Simonetto;

20° Rolfini scappa via velocissimo e mette in mezzo per Casasola la cui rasoiata manda il pallone ad incocciare sul palo esterno!

21° campo pesantissimo per la pioggia che non smette di cadere incessantemente;

23° Caturano spedisce sul fondo il bell’assist di Jimenez;

24° Caturano non riesce a deviare, da due passi, il cross radente di Quaini;

26° raddoppio del Catania: Caturano lancia Rolfini che dribbla l’avversario e lascia partire un tiro che si stampa sul palo ma Jimenez è prontissimo a girare il pallone in rete firmando la sua doppietta personale: 2-0 !

29° nell’Atalanta, Guerini e Cisse lasciano il posto a Obric e Fiogbe:

32° nel Catania, l’applauditissimo Quaini lascia il posto a Corbari;

39° Vavassori lascia il posto a Riccio;

40° nel Catania, l’acciaccato Allegretto lascia il posto a Raimo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° Vince il Catania (2-0)