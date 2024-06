Catania Beach Soccer, arriva un altro titolo: ecco la Supercoppa nazionale!

Battuto in finale il Viareggio (5-2)

CATANIA – L’ultimo trionfo di è giunto nel pomeriggio a Viareggio contro i padroni di casa: la DomusBet.tv Catania ha conquistato la Supercoppa nazionale di Beach Soccer. I rossoazzurri si sono imposti per 5-2.

Un trionfo che si aggiunge ad un palmares che, sul fronte delle competizioni nazionali, non ha eguali.

La Supercoppa prende la via di Catania dopo che Viareggio lo scorso anno aveva trionfato nella finale Scudetto proprio contro gli etnei, che a loro volta di erano aggiudicati invece la Coppa Italia.

Tabellino

FARMAÈ VIAREGGIO-DOMUSBET.TV CATANIA BEACH SOCCER 2-5



FARMAÈ VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Zè Lucas, Remedi, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Fazzini. All. Corosiniti

DOMUSBET.TV CATANIA: Romano, Campagna, Catarino, Josep Jr, Farinha, Be Martins, Percia Montani, Padilha, Caique, Fred, Barbagallo, Giordani. All. Fabricio Santos

Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco, Romani di Modena

Reti: 4’ st Gori (V), 5’ st Josep Jr (C), 12’ st Be Martins (C), 3’ tt Catarino (C), 5’ tt Léo Martins (V), 11’ tt Josep Jr (C), 11’ tt Giordani (C).