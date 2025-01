Catania, dopo il vantaggio si spegne la luce: il Benevento vince 3-2

I rossoazzurri cadono in casa della capolista

Il Catania getta alle ortiche la concreta possibilità di riaprire il campionato… perdendo sul campo della capolista Benevento una gara che vedeva i rossazzurri in vantaggio sino ad un quarto d’ora dalla fine.

Le sostituzioni, però, hanno fatto la differenza: poco incisive quelle rossazzurre e determinanti quelle operate dal tecnico sannita, Auteri. Eppure i sostenitori etnei avevano sognato ad occhi aperti, soprattutto dopo un inizio incoraggiante e qualche buona opportunità fallita.

Poi Lamesta ha trovato il guizzo vincente beffando Gega ma Inglese ha subito rimesso le cose apposto dopo l’errore sottomisura di Carpani. La ripresa inizia nel migliore dei modi per il Catania che si porta in vantaggio con l’autentica perla di Jimenez che pesca il jolly con un gran tiro a giro.

La squadra di Toscano sembra in assoluto controllo ma la luce si spegne quando lo stesso Jimenez è costretto a lasciare il campo per infortunio. Il Benevento attinge alle risorse in panchina ed i subentrati, a differenza di quelli rossazzurri, cambiano l’inerzia del match.

Lanini gira in rete in sforbiciata e, sulle ali dell’entusiasmo, lo stesso attaccante costringe Farroni ad una corta respinta con Simonetti che ribadisce in rete da due passi.

L’ultimo ad arrendersi è Inglese al quale Manfredini nega la doppietta personale in due circostanze. Vince il Benevento che allunga a più 12 il vantaggio in classifica su un Catania oltremodo mortificato e deluso per un sogno già svanito!

Il tabellino: Benevento – Catania

BENEVENTO (4-2-3-1) – Manfredini, Oukhadda, Berra (k) (dal 14°s.t. Lanini), Capellini, Tosca, Talia, Viviani (dal 20°s.t. Acampora), Lamesta (dal 35°s.t. Viscardi), Manconi, Simonetti, Perlingieri (dal 20°s.t. Pinato).

A disposizione: Giangregorio, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Agazzi, Borello, Ferrara, Carfora.

Allenatore: Gaetano Auteri.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Farroni, Castellini, Quaini, Gega (dal 9°s.t. Lunetta), Raimo (dal 15°s.t. Guglielmotti), Jimenez (dal 24°s.t. Di Tacchio), De Rose (k), Anastasio, Carpani (dal 24°s.t. Verna), Stoppa (dal 15°s.t. D’Andrea), Inglese.

A disposizione: Butano, Celli, Montalto, Allegra, Forti, Ierardi.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Assistenti: Marco Colaianni (Bari) e Michele Rispoli (Locri). Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno).

Reti: 20°p.t. Lamesta (BN); 27° p.t. Inglese (CT); 2°s.t. Jimenez (CT); 30°s.t. Lanini (BN); 33°s.t. Simonetti (BN).

note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi. Presenti circa 800 tifosi rossazzurri sugli spalti del “Vigorito”.

Indisponibili: Nunziante (BN); Sturaro, Bethers, Luperini, Di Gennaro (CT).

Squalificati: Prisco (BN).

Ammoniti: Tosca (BN); Berra (BN); Simonetti (BN); Jimenez (CT); Anastasio (CT); Gega (CT); uainQu Quaini (CT).

Primo tempo (1-1)

19° Gega sbaglia il rinvio di testa concedendo a Lamesta di battere a rete: Castellini respinge quasi sulla linea!

20° Benevento in vantaggio: Simonetti mette in mezzo dalla destra, Gega si fa sorprendere e Lamesta segna facilmente da distanza ravvicinata: 1-0 !

23° Simonetti devia fuori;

25° sul cross di Anastasio… Carpani sbaglia clamorosamente il pari da un metro… deviando il pallone fuori!

27° pareggio del Catania: doppio dribbling di Jimenez e cross millimetrico per il colpo di testa vincente di Inglese: 1-1 !

29° Anastasio chiude in extremis su Lamesta;

37° Manfredini blocca a terra la conclusione di Stoppa;

41° sul cross di Anastasio… Inglese devia d’esterno destro con il pallone che sfila fuori di poco;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° un vivace primo tempo… si chiude in parità.

Secondo tempo (3-2)

2° Catania in vantaggio: Jimenez recupera palla sulla trequarti, avanza e lascia partire un gran tiro a giro che manda il pallone nell’angolino più lontano: 1-2 !

8° Farroni esce tempesivamente di pugno e allontana il pallone;

9° nel Catania, l’incerto Gega lascia il posto a Lunetta;

12° Castellini chiude bene sulla conclusione di Manconi;

14° nel Benevento, Lanini subentra a Berra;

15° nel Catania, D’Andrea e Guglielmotti prendono il posto di Stoppa e Raimo;

18° Inglese impegna Manfredini in una respinta a mani aperte;

20° nel Benevento, Pinato e Acampora sostituiscono Perlingieri e Viviani;

24°nel Catania, l’acciaccato Jimenez lascia il posto a Di Tacchio; entra anche Verna al posto di Carpani;

30° pareggio del Benevento: Lanini, tutto solo in mezzo all’area, firma il pari in sforbiciata: 2-2 !

33° Benevento in vantaggio: Simonetti raccoglie il pallone non trattenuto da Farroni e spedisce in rete da due passi: 3-2 !

34° Manfredini nega la doppietta ad Inglese con una gran parata!

35° nel Benevento, Lamesta lascia il posto a Viscardi;

36° Castellini manda alto da distanza ravvicinata;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° Manfredini nega ad Inglese il pari!

50° Vince il Benevento. Delusione Catania.