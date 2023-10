Catania, bici elettriche e monopattini: raffica di multe

Sanzioni da 1200 euro per chi era senza assicurazione

CATANIA – Sei veicoli a pedalata assistita sono stati sequestrati ai fini della confisca stamane a Catania dalla Polizia Locale perché superavano i limiti di velocità consentiti. È accaduto in piazza Università, dove è stato allestito un percorso di prova delimitato da transenne e fornito di Autovelox.

Ciascuno dei sei conducenti è stato sanzionato per 1.200 euro per l’assenza di copertura assicurativa e di immatricolazione e per circolazione in area pedonale affollata di pedoni creando grave pericolo.

Gli agenti hanno inoltre sanzionato tre conducenti di monopattino elettrico per 133 euro ciascuno per aver trasportato un passeggero e perché mantengono un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. Al termine dei servizi di polizia stradale, che continueranno anche nelle prossime settimane, la Polizia Municipale ha elevato verbali per un importo totale di 7.600 Euro.