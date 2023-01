Catania, muore neonata: avviate le verifiche del caso

Era in stanza con la mamma. Questa mattina i medici hanno constatato il decesso, indaga la Polizia: acquisite le cartelle cliniche e sentiti i genitori.

CATANIA. Una neonata di soli 4 giorni è morta la notte scorsa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La piccola Sirya, nata tra le trentanovesima e la quarantesima settimana di gravidanza, al momento del parto pesava 2 chili 730 grammi. Questa notte attorno avrebbe cominciato a piangere ripetutamente.

A raccontarlo è la nonna della piccola: “Alle 4,30 mia figlia ha chiamato i dottori per vedere se aveva il pannolino sporco e loro hanno detto: “No non ce l’ha sporco”, ma la bambina continuava a piangere. Per questo mia figlia se l’è messa sul letto, sembrava si fosse calmata sul petto della mamma, poi alle 5 sono passati per prendere la pressione, ma già la bambina era già morta. Nei giorni scorsi stava bene, le avevo fatto il bagnetto io ed era tranquilla, non aveva niente”.

Alle 5 del mattino, insomma, il personale sanitario ha constatato il decesso. La famiglia ha avvertito la polizia e contattato un legale, l’avvocato Antonio Cozza, per chiedere di comprendere cosa sia accaduto e come sia potuta avvenire una simile tragedia.

Questa mattina gli agenti hanno già sentito i genitori della piccola e hanno acquisito la cartella clinica dell’ospedale, su disposizione della Procura di Catania.

L’appello della famiglia, adesso, mira a capire cosa sia accaduto.