In azione una task force coordinata dalla polizia

CATANIA – Blatte nel laboratorio di un bar-gelateria del lungomare. A scoprirlo è stata la task force coordinata dalla Polizia di Catania, che nei giorni scorsi ha effettuato un controllo nel locale. Per il quale sono scattate sanzioni per 14.720 euro.

Blatte al laboratorio: la task force in campo

In campo oltre agli agenti, anche la Polizia locale, il personale del Corpo forestale della Regione siciliana, dell’Ispettorato Territoriale del lavoro e dell’Azienda sanitaria provinciale. Complessivamente, sono state identificate dai poliziotti 20 persone.

Nel corso del controllo si è resa necessaria la sospensione dell’attività di uno dei laboratori adibiti alla preparazione di prodotti dolciari e tavola calda in quanto il personale dell’Asp ha riscontrato alcune carenze igieniche legate alla presenza di blatte.

Tutte le criticità accertate

Per le criticità accertate, il titolare è stato sanzionato per un totale di 2 mila euro. Un’ulteriore sanzione di 2 mila euro è scattata, invece, per l’omessa informazione ai consumatori, come rilevato dal Corpo forestale. Sempre all’interno del bar-gelateria, i tecnici dello Spresal hanno riscontrato le uscite d’emergenza chiuse a chiave, la presenza di due macchinari utilizzati per la preparazione di alimenti privi dei necessari requisiti di sicurezza e i presidi contenuti nella cassa di pronto soccorso sono risultati scaduti.

Pertanto, per queste infrazioni alla normativa vigente, il titolare è stato denunciato e sanzionato per 5.320 euro. Nello stesso tempo, gli agenti della Polizia locale hanno riscontrato modifiche strutturali non segnalate in planimetria ed è stata accertata la mancanza dei precursori per la rilevazione del tasso alcolemico. In questo caso, sono state contestate sanzioni per 5.400 euro.