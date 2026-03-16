Catania, blitz anti abusivismo nella zona del mercato della pescheria

Gli ambulanti irregolari hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati (foto d'archivio)

CATANIA – Un’operazione antiabusivismo e antidegrado è stata coordinata dalla polizia di Stato, in collaborazione con i vigili urbani, in via Dusmet, con particolare attenzione a villa Pacini e alla zona del mercato della pescheria. E’ intervenuta anche una squadra di operai specializzati per la rimozione di numerose installazioni abusive e di una tonnellata di rifiuti.

All’arrivo degli agenti delle volanti c’erano 19 ambulanti, risultati tutti abusivi, che avevano occupato strade e marciapiedi e piazzato diverse installazioni abusive. I venditori hanno tentato di allontanarsi in modo da sottrarsi ai controlli, ma sono stati tutti bloccati dai poliziotti e sanzionati dai vigili urbani perché privi di licenza o per aver trasformato l’autorizzazione al commercio itinerante in stanziale e poi sanzionati per quasi 10.000 euro. Sono state comminate anche sanzioni accessorie con il sequestro e la confisca di tutta la merce di varia natura esposta in vendita, dall’ortofrutta ad accessori di ogni tipo per cellulari.

Al termine degli accertamenti è stato chiesto l’intervento di una squadra specializzata di operai del Comune di Catania che ha provveduto a rimuovere le diverse strutture abusive realizzate, nel tempo. Una volta rimosse le installazioni abusive è stata raccolta quasi una tonnellata di spazzatura che, nel frattempo, si era accumulata.