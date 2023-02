Catania, “BRICIOLEDIGUSTO” disseminate in 10 anni di eventi

Stefania Sciacca, da geologa a “food designer”: un percorso premiato dalla passione

“Bricioledigusto” disseminate lungo un percorso di dieci anni, dove “Arte&Gusto” si intrecciano per dare vita a veri e propri “quadri” culinari. La catanese Stefania Sciacca ripercorre le tappe di questo viaggio alla scoperta delle forme e dei sapori – iniziato nel 2013 – quando aveva quarant’anni e una carriera alle spalle da geologa e da assessora (Comune di Aci Catena). «Avevo voglia di reinventarmi e di seguire la mia vera passione: la cucina – spiega Stefania Sciacca – ma volevo farlo cercando di distinguermi, attraverso il “design” dei miei piatti».

Stefania Sciacca

Seguendo la corrente del food-flower ispirata ai colori e ai profumi della natura, prende così il via un’attività imprenditoriale che è cresciuta nel tempo e che ha attraversato tutti gli anniversari, le ricorrenze e i compleanni festeggiati all’ombra del Vulcano (e non solo). Perché gli eventi, uno dopo l’altro, hanno richiamato l’attenzione di un pubblico che nel tempo è cresciuto, consentendo a “Bricioledigusto” di diventare un’azienda di riferimento per il mondo del catering. «E non solo – continua Stefania – perché la voglia di approfondire il mondo food mi ha spinto a creare nuovi format, che hanno avuto un’accelerata soprattutto durante la pandemia e il lockdown, periodo nero per tutto il settore, dove non rimaneva altro che pensare, creare, inventare, immaginare nuovi scenari».

Si muove in questa direzione il progetto “Pietralavica Bed&Events”: una piccola casa di charme alle pendici dell’Etna. Un luogo intimo, familiare, dove protagonista è la “dinner conversation”. Dove piccoli grandi eventi possono trovare spazio e tempo, grazie a Stefania e al suo “piacere di ricevere”, così lei ama definire l’ospitalità. «Dalla necessità di mantenere le distanze di sicurezza – spiega – dalla voglia di non immergersi in luoghi affollati, dalla riscoperta della natura, dallo slancio di ritrovarsi insieme, pur se in assoluta tranquillità, prende vita questo luogo. Un posto dove sentirsi a casa pur stando fuori casa».

E anche qui il focus è incentrato su quel “catering sartoriale”, dove sperimentazione e innovazione vengono declinati attraverso la qualità di prodotti a km0. Il tutto, in uno spazio poliedrico pronto a offrire comfort all’insegna del gusto: dai laboratori culinari dello chef stellato Giuseppe Raciti ai pranzi business, dai the condivisi alle cene tra pochi intimi, passando per le innumerevoli tappe della vita che ogni famiglia festeggia per lasciarsi alle spalle un ricordo indelebile.

Dietro ogni progetto che intreccia gusto e creatività c’è Stefania Sciacca, le sue scenografie culinarie; la sua artigianalità che rende unico ogni piatto; la cura negli allestimenti nei dettagli. Una proposta enogastronomica che nasce dalla voglia di stupire, lasciando tra le righe di ogni evento il ricordo di una Sicilia che si racconta attraverso ciò che di bello&buono può offrire.

Dalla micro-pasticceria salata ai finger food che mixano forme e colori: sono i fiori a predominare nei suoi piatti: “Un tocco inconfondibile” esclamano i suoi ospiti lasciando un ricordo nei commenti social. E non c’è da stupirsi guardando la carrellata di foto che ritraggono l’atmosfera degli eventi firmati “Briciole di gusto”. Un viaggio nella contemporaneità, attraverso i cinque i sensi. Per un’emozione culinaria che sazia anche la memoria.