Studente aggredito da un cane e derubato: preso il furfante

Le indagini della polizia

CATANIA – Ordinanza in carcere, eseguita dalla polizia, nei confronti di un 20enne ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un studente 21enne avvenutala notte del 29 aprile scorso. Il giovane mentre transitava in via Dusmet, veniva seguito dall’indagato, che teneva un cane di grossa taglia al guinzaglio, il quale, con una scusa banale, chiedeva, insistentemente, di fermarsi. Giunti all’altezza del parcheggio “Borsellino”, il giovane è stato raggiunto e trattenuto da un braccio dall’uomo il quale, dopo averlo minacciato e fatto azzannare sulla gamba dal proprio cane, lo rapinava del telefono cellulare fuggendo in direzione piazza Borsellino. A seguito del morso del cane, la vittima veniva visitato dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi-centro” di Catania, i quali stilavano una prognosi di giorni 5 (cinque) per la ferita riportata alla gamba. Le indagini hanno portato a individuare il responsabile che è stato accompagnato al carcere di Enna.