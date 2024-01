Al Cannizzaro tre feriti dai botti: grave un 19enne vittima di un incidente

Operato anche un bimbo al quale è saltato un dito

CATANIA – A Pedara, si registra un incidente nel quale è rimasto coinvolto un 19enne del posto: la sua auto sarebbe finita contro un palo all’alba di oggi. Il giovane è giunto in codice rosso al Cannizzaro e si trova ricoverato al momento Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro in stretta osservazione. Non si conosce la prognosi .

Feriti da botti

Per quanto riguarda i “botti”, sempre al Cannizzaro è stato ricoverato un 49enne di origini straniere proveniente da Paternò (ha riportato un trauma facciale e ustione al volto); sempre da Paternò un altro 74enne con una ferita alla mano sinistra; da Catania un 35enne colpito alla mano da esplosione di pistola a salve. Gli ultimi due sono stati dimessi senza gravi conseguenze.

Nel pomeriggio di ieri, invece, è arrivato dalla Calabria un ragazzino di dieci anni cui lo scoppio di un petardo ha provocato il distacco di un dito: è stato operato e ricoverato in chirurgia plastica.

Feriti anche a Messina

Cinque, invece, le persone ferite in modo non grave per i botti della di Capodanno a Messina e provincia. In città tre persone, tra cui un bambino ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche. Gli altri due feriti a Milazzo e a Barcellona Pozzo di Gotto.