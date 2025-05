Si nascondeva tra le auto in via Dusmet: doveva essere ai domiciliari

CATANIA – I carabinieri lo hanno visto nascondersi tra le auto in via Dusmet, non appena sono passati con l’auto di servizio. Stava cercando di non farsi vedere, ma così facendo ha dato nell’occhio: peggio così, forse, che se avesse fatto finta di niente. È stato arrestato così un 47enne.

L’uomo, secondo gli investigatori, sarebbe stato arrestato qualche giorno fa per aver compiuto la tipica truffa del “falso carabiniere” ai danni di un’anziana. Un triste ritornello che in questi giorni sembra aver preso piede in maniera spaventosa, tanto da aver messo su – lo hanno scoperto gli investigatori – autentiche organizzazioni di criminali interregionali.

Smascherato dai militari

Sta di fatto che lui doveva essere a casa, sottoposto ai domiciliari. Invece all’una e venti di notte era in via Dusmet. Ha detto di chiamarsi in un altro modo, ma non aveva i documenti e in breve i militari lo hanno smascherato. A casa sua hanno recuperato il documento.

Dunque, il tentativo di eludere il controllo dei Carabinieri e la falsa dichiarazione delle proprie generalità erano finalizzati a celare la violazione degli arresti domiciliari e delle prescrizioni che gli erano state imposte. L’uomo è stato arrestato e poi messo di nuovo ai domiciliari.