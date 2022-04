Catania, Carabinieri e Enel insieme per l’ambiente

Il protocollo d'intesa per la il contrasto dell'illegalità e la tutela del territorio

CATANIA – Prevenzione e contrasto all’illegalità, tutela dell’ambiente e del territorio: sono stati questi i temi di un incontro tenutosi tra il Comando provinciale dei Carabinieri di Catania e i rappresentanti di Enel, per dare attuazione a quanto previsto dal protocollo sottoscritto nel novembre dello scorso anno tra l’Arma e l’Azienda, focalizzato sulla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali. Lo fa sapere il Comando provinciale di Catania dell’Arma.

Le truffe e le criticità ambientali

Nel corso dell’incontro è stato approfondito il fenomeno delle truffe legate al settore energetico: operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti. L’Arma coinvolgerà i Reparti delle Organizzazioni Speciale e Forestale, con particolare riferimento ai Comandi Carabinieri per Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica e per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi.

Enel, attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantirà uno scambio informativo sulle situazioni di interesse per i carabinieri, segnalando eventuali criticità ambientali, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi. L’intesa prevede inoltre progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell’Arma sul territorio nazionale e per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

“Tutela dell’ambiente priorità assoluta”

“I Carabinieri, come prima forza di polizia ambientale in Europa – ha detto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania colonnello Rino Coppola – hanno tra le loro priorità assolute la tutela dell’ambiente e della legalità, priorità che sono state condivise formalmente con Enel e alle quali verrà data attuazione, anche in provincia di Catania, valorizzando le professionalità e le competenze specialistiche dei Carabinieri Forestali e di quelli del Nucleo Operativo Ecologico”