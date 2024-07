Catania, chiusura da record per il Campionato italiano di pattinaggio

PalaCatania teatro di sfide avvincenti

CATANIA – È calato il sipario sul Campionato italiano di pattinaggio “Freestyle”, specialità rotellistica spettacolare e sempre in maggiore diffusione. Dal 5 luglio, il PalaCatania è stato teatro di sfide avvincenti che hanno visto gareggiare 407 atleti in forza a 59 squadre per l’assegnazione di ben 76 titoli.

Alla fine, la parte del leone l’ha recitata l’Astro Roller di Monza; alle sue spalle la Roller Macherio, completa il podio la Vittoria di Torino; prima siciliana l’U. S. Galatea di Acireale, piazzatasi al diciannovesimo posto, grazie anche al giovane Alessio Trovato. I partecipanti si sono cimentati in gare di classic freestyle slalom, singolo e coppia, speed slalom, battle, slide, free jump, high jump e roller cross.

Centinaia di persone hanno assiepato le tribune del PalaCatania, accompagnando con autentiche ovazioni da stadio le singole prove, tutte spettacolari e in linea con lo stile protagonista, quel “Freestyle” che ha molto dell’acrobatico e che in Sicilia sta facendo molti proseliti.