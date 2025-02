La droga è stata trovata grazie al fiuto dei cani

CATANIA – Carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sequestrato 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 300 grammi e per un valore stimato dagli investigatori in circa 27mila euro.

La droga, trovata grazie al fiuto dei cani, era nascosta nella cassetta postale di un edificio abbandonato di via Forlanini.