Smaltimento e trattamento dei rifiuti: la questione riguarda tutto ciò che avviene a valle della raccolta

CATANIA – «È importante differenziare i rifiuti, ma ancora più importante è differenziarli bene». A dichiararlo sono i referenti di Ecocar Ambiente, commentando quanto accaduto nei giorni scorsi a Gela. Chi ha seguito la cronaca siciliana, avrà letto che l’Arpa ha infatti bloccato – per la presenza di plastica non trattata – i conferimenti nella discarica Timpazzo di scarti di rifiuti organici provenienti da cinque impianti di compostaggio siciliani.

La cronologia dei fatti prende avvio dal 19 dicembre, quando a Gela, in occasione di un sopralluogo, nei carichi degli impianti di compostaggio viene riscontrata la presenza di sacchetti in plastica non trattati. Le aziende che hanno sollevato il problema sono state: Kalat Impianti Srl di Grammichele, Rem Sicilia Srl di Catania, Raco Srp di Belpasso, Sogeir Impianti Spa di Sciacca e Srr Ato di Ragusa.

Per segnalare il respingimento dei carichi di rifiuti provenienti da tutti questi impianti, gli amministratori delle aziende si sono rivolti al Dipartimento regionale Acqua e rifiuti: ora si attende un intervento per uniformare le direttive Arpa, che nelle province siciliane non sarebbero uniformi. Il problema è stato portato all’attenzione del Consorzio italiano compostatori, che ha invitato Arpa Sicilia a esplicitare le norme ritenute incompatibili con l’accettazione dei rifiuti in questione e a riconsiderare le conclusioni tratte dai riscontri effettuati durante i sopralluoghi. Il tutto, per garantire la possibilità che lo scarto venga ammesso a smaltimento, ritenendo ci sia il rischio di mettere in forse la continuità operativa degli impianti.

«È una questione che riguarda essenzialmente il sistema degli impianti – dichiarano i referenti aziendali di Ecocar Ambiente – ovvero tutto ciò che avviene a valle della raccolta: non basta parlare di elevate percentuali di raccolta differenziata, è necessario fare tutto il possibile affinché i rifiuti siano separati con la massima attenzione per ridurre considerevolmente le quantità di sovvalli, ovvero dei rifiuti generati dagli impianti a seguito della selezione dei rifiuti conferito. Anche perché, questi sovvalli generano costi di smaltimento molto elevati, posti di norma a carico dei Comuni e quindi sempre dei cittadini (vista anche la mancanza di inceneritori in Sicilia). Quindi è importante separare i rifiuti, ma ancora più importante separarli bene».