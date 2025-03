Tra Catania e Crotone domina l’equilibrio: al Massimino è 0-0

Finisce a reti bianche il match di pranzo

CATANIA – Finisce 0-0. Senza vincitori ne’ vinti il confronto tra Catania e Crotone al termine di un match complessivamente equilibrato con rari sprazzi in cui le due squadre hanno creato presupposti per sbloccare il punteggio.

Applausi finali, comunque, per i rossazzurri che, pur giocando senza un vero punto di riferimento offensivo, non hanno lesinato buona volontà pur smarrendosi, talvolta, in banali errori tecnici individuali. Clamoroso quello, nel finale, di Stoppa che si è involato in perfetta solitudine verso la sguarnita retroguardia pitagorica… allungandosi il pallone quel tanto che è bastato al portiere crotonese per sventare la minaccia in uscita.

Primo Tempo

Primo tempo brioso, giocato a viso aperto dalle due squadre. Il Catania si schiera, giocoforza, senza un centravanti di ruolo, viste le defezioni in extremis di Delmonte e Montalto che vanno ad aggiungersi a quella di Inglese.

Il Crotone manovra bene ma il Catania ha una fiammata intorno al quarto d’ora quando la difesa ospite argina a fatica i tentativi di Di Gennaro e Quaini mentre, dalla parte opposta, Murano si rende pericoloso in alcune circostanze senza inquadrare lo specchio della porta avversaria.

L’occasione più nitida capita sui piedi di Lunetta che, dopo una conclusione di Jimenez respinta al limite dell’area, lascia partire un gran tiro che D’Alterio riesce a deviare contro il palo, strozzando in gola l’urlo proveniente dagli spalti. Nel finale della prima frazione di gara, altra chance per gli ospiti ma Tumminello manda sulla barriera una punizione dal limite.

Secondo Tempo

Nella ripresa, subito la girandola di sostituzioni con l’allenatore ospite che rafforza l’attacco con significativi innesti. Il Catania continua ad affidarsi alle ripartenze ma Jimenez non è brillante come in altre occasioni, la spinta di Lunetta si affievolisce ed il subentrato Stoppa ha le polveri bagnate.

Dalla parte opposta, l’unico sussulto lo regala Silva il cui diagonale si spegne di poco a lato. Così matura inevitabilmente il più classico dei risultati ad occhiali che lascia immutata la distanza in classifica tra le due squadre.

I rossazzurri domenica prossima saranno di scena a Trapani senza Di Gennaro in campo e Toscano in panchina perché le rispettive ammonizioni rimediate oggi… faranno scattare la squalifica.

Tabellino

CATANIA – CROTONE 0 – 0

CATANIA F.C. (4-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Gega (dal 1°s.t. Allegretto), Raimo (dal 21°s.t. Frisenna), De Rose (k) (dal 21°s.t. Di Tacchio), Quaini, Anastasio (dal 16°s.t. Stoppa), Jimenez, Lunetta, De Paoli (dal 33°s.t. Celli).

A disposizione: Farroni, Butano, Del Fabro, Sturaro, Montalto.

Allenatore: Mimmo Toscano.

CROTONE (4-2-3-1) – D’Alterio, Rispoli, Cargnelutti, Armini (dal 38°s.t. Cocetta), Groppelli, Gallo (dal 32°s.t. Schirò), Stronati, Ricci (dal 16°s.t. Silva), Tumminello (k) (dal 16°s.t. Gomez), Vitale, Murano.

A disposizione: Martino, Cucinotta, Piras, Di Pasquale, Guerini, Cantisani, Vilardi.

Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.

Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) e Alessandro Parisi (Bari).

Quarto uomo: Enrico Gemelli (Messina).

Note: Prima dell’inizio, consegnata al centrocampista del Catania, Kaleb Jimenez, una targa in memoria di Stefania Sberna, storica speaker rossazzurra, di cui ricorre il 4° anniversario della prematura scomparsa. Il Catania deve rinunciare in extremis anche all’infortunato Dalmonte ed a Moltalto che si fa male nelle fasi di riscaldamento e parte dalla panchina, lasciando il posto da titolare a De Paoli. A bordo campo si rivede il d.s. del Catania, Daniele Faggiano.

Squalificati: Vinicius (CR).

Diffidati: Di Gennaro, Jimenez, Guglielmotti, Toscano (CT); Stronati, Armini, Giron (CT).

Indisponibili: Delmonte, Luperini, Inglese,Bethers, Guglielmotti (CT); Oviszach, Giron, Barberis (CR).

Ammoniti: Di Gennaro (CT); Rispoli (CR); Stronati (CR); Di Tacchio (CT); Cargnelutti (CR); Ierardi (CT); Groppelli (CR).

Spettatori: 15.484 (12.894 abbonati e 2.590 biglietti).

Cronaca

Prima frazione

12° conclusione di Tumminello che esce di pochissimo;

13° Catania vicinissimo al vantaggio: sull’assist di Anastasio… prima Di Gennaro e poi Quaini sfiorano il gol che non arriva solo per fortuite deviazioni avversarie;

14° sul successivo cross dalla bandierina…colpo di testa di Ierardi: D’Alterio alza in angolo;

32° conclusione velleitaria di Vitale… direttamente sul fondo;

35° Murano spreca da centro area, lisciando il pallone e agevolando il rinvio dei difensori etnei;

36° occasionissima rossazzurra: gran tiro dal limite di Jimenez che s’infrange su un difensore crotonese; accenno di protesta per un eventuale tocco di mani che l’arbitro non rileva. Lunetta s’impossessa del pallone e lascia partire un gran tiro che D’Alterio devia mandando il pallone a sbattere contro la parte alta del palo alla sua destra!

37° ammonito l’allenatore del Catania, Toscano: era diffidato e sarà squalificato;

44° sul cross di Ricci… spettacolare sforbiciata di Murano che spedisce il pallone a lato di poco;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° Di Gennaro atterra Murano al limite dell’area: il difensore si becca il cartellino giallo che farà scattare, anche per lui, la squalifica per somma di ammonizioni;

46° Tumminello calcia la punizione da posizione invitante ma il pallone viene respinto dalla barriera. Le squadre vanno al “riposo” a reti inviolate.

Ripresa

1° nel Catania, Allegretto sostituisce Gega;

15° Anastasio ignora i compagni e tira dalla grande distanza: alto;

16° nel Crotone, Gomez e Silva sostituiscono Tumminello e Ricci;

16° nel Catania, Anastasio lascia il posto a Stoppa;

21° nel Catania, De Rose e Raimo sostituiti da Di Tacchio e Frisenna;

26° ripartenza rapidissima di Silva che, dalla laterale destra, lascia partire un gran diagonale che sibila sul fondo!

27° Jimenez si gira in un fazzoletto di campo ma la sua conclusione è debole e centrale;

32° nel Crotone, Gallo lascia il posto a Schirò;

33° nel Catania, Celli rileva De Paoli;

37° occasionissima per il Catania: Stoppa vola via in perfetta solitudine ma sbaglia l’ultimo tocco… allungandosi il pallone e favorendo l’uscita alla disperata di D’Alterio!

38° nel Crotone, Cocetta prende il posto di Armini;

41° girata di Stoppa da centro area: un difensore ospite si oppone;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 0-0!

[Foto Facebook]