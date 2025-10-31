"Significa avanzamento economico, turistico, commerciale, culturale e sociale"

CATANIA – “Dopo mezzo secolo ecco una grande opportunità per tutta la Città metropolitana: lo sviluppo del Porto di Catania significherà proiettarsi nel futuro ed organizzarsi per rendere il nostro territorio all’altezza di poter competere con altre realtà del Mediterraneo”. Lo ha dichiarato Nicola D’Agostino, deputato di Forza Italia all’Ars.

Significa avanzamento economico, turistico, commerciale, ma anche culturale e sociale. I miei complimenti a Francesco Di Sarcina per come continua ad interpretare il suo mandato all’Autorità Portuale”, ha proseguito.

Impediti compromessi e speculazioni

“Già oggi sono attivi 150 milioni di euro di interventi e ancora 60 milioni stanno per essere appaltati. Ovviamente altre centinaia di milioni potranno essere attivati a breve, tanto che sarà proprio l’area portuale il nuovo cuore pulsante di Catania. Avere impedito speculazioni e pretesti – ha concluso D’Agostino – per frenare va riconosciuto a Di Sarcina e ad una parte rilevante del Consiglio comunale che non si è fatto incantare dalle sirene del compromesso al ribasso.