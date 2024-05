Catania, il nuovo direttore sportivo è Daniele Faggiano

Ex Palermo e Trapani, gli etnei ripartono dal ds

CATANIA – Il club etneo è già al lavoro per la prossima stagione di Serie C. A partire dal nuovo direttore sportivo, reso noto ufficialmente attraverso il proprio sito.

“Catania Football Club rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Daniele Faggiano, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva”.

Il Catania presenterà ufficialmente il nuovo direttore sportivo nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta durante la prossima settimana.

Catania, ecco Daniele Faggiano

Daniele Faggiano, originario della provincia di Lecce, conosce bene la Sicilia. Per lui è la terza esperienza nell’isola dopo quella con il Trapani (dal 2012 al 2016) e con il Palermo (da luglio a dicembre del 2016).

Il dirigente pugliese ha lavorato anche per Bari, Siena, Parma, Genoa e Sampdoria. Ha operato in diversi campionati, dalla Serie C alla Serie A e per un breve periodo di tempo anche a stretto contatto con Giorgio Perinetti. Il Catania, dunque, riparte da Daniele Faggiano.

Foto in alto dalla pagina Facebook del Catania FC