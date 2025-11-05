 Catania, già noto per i danni alle auto in sosta: arrestato
Catania, già noto per i danni alle auto in sosta: arrestato

Si tratta di un senegalese di 41 anni
CATANIA È stato sorpreso mentre armeggiava su un’auto in sosta e, per questo, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo, un senegalese di 41 anni, senza fissa dimora, è stato visto rovistare all’interno di un veicolo parcheggiato tra via Fischetti e corso Martiri della Libertà, a Catania, alla ricerca di oggetti di valore da potere rubare. Il tentativo del 41enne, però, non è andato in porto perché è stato immediatamente bloccato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania.

Non appena si è accorto di essere stato scoperto, l’uomo ha iniziato ad urlare e, quando i poliziotti si sono avvicinati per fermarlo e sottoporlo a controllo, è andato in escandescenza. I poliziotti hanno riportato la situazione alla calma e hanno condotto il 41enne negli uffici di Polizia dove è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Nel frattempo, gli agenti hanno effettuato alcune verifiche all’interno dell’auto presa di mira dal ladro, trovandola completamente a soqquadro, con la centralina forzata, probabilmente nel tentativo, non riuscito grazie all’intervento degli agenti, di rubarla. Il proprietario del veicolo, rintracciato telefonicamente, ha formalizzato la denuncia e ha ringraziato i poliziotti per l’intervento che, di fatto, ha scongiurato il furto.

Nei giorni scorsi, l’arrestato era già stato fermato e denunciato per una serie di atti vandalici compiuti contro alcune auto parcheggiate in via Archimede. In quell’occasione, l’uomo aveva inveito contro i poliziotti, sferrando pugni e calci contro le pareti degli uffici di Polizia e contro la portiera della volante, per cui era stato denunciato, oltre che per danneggiamento delle auto, per danneggiamento di beni dello Stato. 

