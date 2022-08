Catania, dolore per la scomparsa di Vanessa Giudice

La ricercatrice universitaria soffriva da tempo di un male incurabile, lascia il marito e tre figli

CATANIA – Il dolore e la commozione hanno attraversato l’intera città quando si è saputo della morte di Vanessa Giudice, ricercatrice di 49 anni dell’Università di Catania. Giudice se n’è andata dopo una lunga lotta con una malattia e ha lasciato un marito e tre figli. I funerali oggi alle 16:30 alla Cattedrale.

Il ricordo

Gli amicidi Vanessa Giudice hanno iniziato fin da subito a manifestare i propri ricordi e la propria vicinanza alla famiglia della ricercatrice, inondando i social network di parole affettuose e affrante. Tra chi ha voluto ricordare Giudice anche l’ex sindaco Pogliese, che conosceva la donna fin dalla gioventù: “Vanessa ci ha lasciati – si legge sulla sua bacheca Facebook – Smette di soffrire, certo, ma è impossibile farsene una ragione, soprattutto quando conosci sin da ragazzino quel sorriso e quegli occhi vivi e magnetici. Vanessa era pura gioia di vivere, con quel suo modo inconfondibile di parlarti e vedere il mondo da eterna ragazzina. Una gioia che ha trasportato nella sua dimensione familiare, a fianco del marito e dei suoi splendidi figli, anche quando il male ha deciso di interrompere bruscamente questa felicità e devastarla fisicamente. A Mario, Angelo, Giulia e Matteo, a Natalina e Salvo, a Guido Carmela e Marta, ai familiari tutti, il mio abbraccio più profondo e le lacrime di chi le è stato amico sincero. Ciao, Vanessa, anima bella”.

Ricorda Vanessa Giudice anche l’assessore allo sport Sergio Parisi, che pubblica una foto di una squadra di giovani sportive e commenta: “1992 Polisportiva Mediterraneo, festa alla piscina della Plaia per la promozione in serie B, in porta Vanessa Giudice”.

I funerali di Vanessa Giudice saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Cattedrale di Catania. La famiglia ha espresso la volontà di devolvere le offerte alla Caritas diocesana.