Catania, è il giorno del neo Questore: “I cittadini vogliono risposte”

L'insediamento di Giuseppe Bellassai

2' DI LETTURA

CATANIA – È il giorno dell’insediamento del neo Questore, Giuseppe Bellassai. Nella sala conferenze al primo piano di piazza Santa Nicoletta il nuovo capo della polizia etnea, sciorina suoi intenti. Quasi un manifesto rispetto a quello che sarà un mandato inevitabilmente delicato. Reduce dalle esperienze a Taranto e Perugia, arriva a Catania dove – tra l’altro – ha portato a compimento gli studi universitari.

“Spero e mi auguro di ripagare la fiducia dell’amministrazione della Polizia – esordisce Bellassai -. Per me, è un incarico prestigioso: ritorno in Sicilia dopo un lungo periodo. La realtà catanese ha una sua tipicità e me ne rendo conto. Ma conosco molte delle dinamiche del territorio ed in questi giorni tenterò di comprendere in pieno quelle che sono le urgenze, le emergenze e le criticità”.

Le urgenze

Il Questore ne parla con diplomazia ma c’è un punto su tutti che diventa imprescindibile: quello che dovrà essere il rapporto con la città e i cittadini: “Io so per certo è che dobbiamo lavorare: è quello che ho sempre fatto nei miei 35 anni di servizio in Polizia. Noi siamo al servizio della collettività. E’ questo il dato più importante da evidenziare. Credo fermamente nella responsabilità che viene attribuita alla Polizia in materia di ordine pubblico e credo che la sicurezza dobbiamo cercare di farla nel migliore dei modi: ma dobbiamo farlo assieme ai cittadini”.

Questione sicurezza

“C’è una sicurezza reale e una sicurezza percepita. Ci sono numeri che decretano risultati importanti ma molto spesso l’influenza che ha sul cittadino il verificare la lotta all’illegalità, ha un ruolo importante. Ed anche i mass media hanno un ruolo fondamentale. Lo sforzo che è stato fatto finora a Catania è stato importante, il chè non significa che non si possa fare meglio. Credo che lo si debba fare e risponderemo anche all’esigenza di essere più presenti dando risposte concrete in tempi brevi”.

Attenzione al Centro storico

“Catania come tutte le città che ho frequentato da Questore abbia bisogno di una Polizia che guardi in maniera attenta alle istanze dei cittadini. Questo lo si può fare anche con piccoli gesti.

Il Centro storico? Con i miei collaboratori studieremo la questione e troveremo soluzione”.