Catania, è morto Angelo Attaguile: tra politica e calcio

Fu anche presidente del club rossoazzurro dopo Massimino

CATANIA – È morto Angelo Attaguile, ex presidente del Calcio Catania tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Attaguile è stato anche politico, cresciuto all’interno della Democrazia cristiana. Nato a Grammichele avrebbe compito 79 anni a maggio, nel 2013 era stato eletto alla Camera dei deputati in quota Mpa per poi passare alla Lega di Matteo Salvini. Proprio in quella fase ha contribuito a fondare il movimento politico Noi con Salvini. Che sancì la discesa del Carroccio al Sud e nelle Isole, divenendone segretario nazionale.

Il cordoglio

Negli utlimi anni si era ritirato dalla politica attiva. Il cordoglio della Nuova Dc di Catania: “La DC Etnea, nella figura del suo segretario provinciale Piero Lipera, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia attaguile per la perdita del caro Angelo. Già politico in quota DC, presiedente del calcio Catania, tra i più arditi per salvare la squadra per rischi di fallimento” si legge in una nota.