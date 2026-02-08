 Catania, è morto Angelo Attaguile: tra politica e calcio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, è morto Angelo Attaguile: tra politica e calcio

Fu anche presidente del club rossoazzurro dopo Massimino
1 min di lettura

CATANIA – È morto Angelo Attaguile, ex presidente del Calcio Catania tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Attaguile è stato anche politico, cresciuto all’interno della Democrazia cristiana. Nato a Grammichele avrebbe compito 79 anni a maggio, nel 2013 era stato eletto alla Camera dei deputati in quota Mpa per poi passare alla Lega di Matteo Salvini. Proprio in quella fase ha contribuito a fondare il movimento politico Noi con Salvini. Che sancì la discesa del Carroccio al Sud e nelle Isole, divenendone segretario nazionale.

Il cordoglio

Negli utlimi anni si era ritirato dalla politica attiva. Il cordoglio della Nuova Dc di Catania: “La DC Etnea, nella figura del suo segretario provinciale Piero Lipera, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia attaguile per la perdita del caro Angelo. Già politico in quota DC, presiedente del calcio Catania, tra i più arditi per salvare la squadra per rischi di fallimento” si legge in una nota.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI