Università di Catania, l’elezione del Rettore: le reazioni

Dai sindacati ai partiti

CATANIA – Con l’elezioni d Enrico Foti alla guida dell’Ateneo Catanese, si apre una nuova stagione per uno delle più antiche università d’Italia. Le reazioni della Città non tardano ad arrivare.

Cus Catania: “Figura di alto profilo”

Il presidente del CUS Catania, Massimo Oliveri, insieme al Consiglio direttivo e al personale tutto, esprime le più sincere congratulazioni al prof. Enrico Foti per la sua elezione a nuovo rettore dell’Università degli Studi di Catania. “Con una carriera accademica e istituzionale di grande rilievo – si legge in una nota – il prof. Foti rappresenta una figura di alto profilo che sarà capace di guidare l’Ateneo catanese con le capacità e l’equilibrio che lo contraddistinguono, verso sei anni caratterizzati da un progetto dal respiro internazionale denso di opportunità per ricercatori e studenti del nostro territorio”.

“Il rapporto tra il Centro Universitario Sportivo e l’Università etnea è sempre stato molto stretto – afferma Massimo Oliveri, presidente del CUS Catania – e caratterizzato dall’obiettivo comune di promuovere l’attività sportiva tra studenti, personale e appassionati di tutte le età, negli splendidi impianti della Cittadella universitaria. A nome di tutto il CUS, rivolgo all’amico prof. Enrico Foti un augurio di buon lavoro, offrendo e auspicando una proficua collaborazione, nella convinzione che insieme potremo portare avanti progetti condivisi e creare nuove opportunità per studenti, docenti e tutta la comunità universitaria, con l’unico intento di sostenere tutte le iniziative che mettano al centro il valore formativo, sociale e culturale dello sport”.

Mpa: “Fiduciosi nella sua guida”

Pina Alberghina, coordinatore Mpa Catania. “Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al prof. Enrico Foti eletto Magnifico Rettore dell’Ateneo di Catania, siamo fiduciosi che sotto la sua guida il ruolo dell’università si possa rafforzare ancora di più nella nostra città e nell’intera provincia. In un mondo in continua evoluzione il ruolo degli atenei diventa sempre più strategico nel promuovere l’occupazione giovanile, favorire l’innovazione e la creazione di nuove competenze. Le università non sono solo luogo di formazione di competenze e conoscenze, ma anche luogo di confronto e crescita, di sviluppo del senso della cittadinanza e dell’impegno civico”.

“Nell’auspicare – aggiunge – che sempre più giovani scelgano di rimanere attratti dalla qualità dell’offerta formativa e dalle opportunità di crescita che Catania, città universitaria vivace e attrattiva, può sicuramente offrire e che la nostra università possa diventare sempre più un polo attrattivo per studenti e ricercatori da tutto il paese e dall’estero, auguriamo al prof. Foti un mandato ricco di nuove opportunità per tutta la comunità Accademia e cittadina”.