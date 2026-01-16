Previste deviazioni per i mezzi pesanti e semafori

CATANIA – Importanti interventi di manutenzione e ammodernamento della rete stradale interesseranno nelle prossime settimane alcune strade molto trafficate. Previste chiusure al traffico e limitazioni alla circolazione. Lungo la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” e la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”. Lo rende noto Anas.

SS 192 “Della Valle del Dittaino”: i lavori sul ponte

Dal 20 gennaio al 7 marzo sarà chiusa al traffico l’intera carreggiata della SS 192. Questo nel tratto compreso tra il km 73,850 e il km 74, in territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte. Il ponte è situato al km 73,914. L’intervento è ritenuto fondamentale per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.

Deviazioni per i mezzi pesanti

Da Catania verso Enna deviazione al km 83,900 con immissione sull’autostrada A19 tramite lo svincolo di Zia Lisa in direzione Palermo. Per circa 9,6 km, uscita allo svincolo di Motta Sant’Anastasia e rientro sulla SS 192 al km 73,700.

Da Enna verso Catania: deviazione al km 73,700 verso l’A19 tramite lo svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Catania, percorrenza di 9,6 km, uscita a Zia Lisa e rientro sulla SS 192 al km 83,900.

Deviazioni per i veicoli sotto le 3,5 tonnellate

Da Catania verso Enna: deviazione al km 77,150 sull’ex strada Motta–Policara, poi via San Nicola e successivamente sulla SP 13, con rientro sulla SS 192 al km 73,700.

Da Enna verso Catania: percorso inverso con deviazione al km 73,700 sulla SP 13, via San Nicola ed ex strada Motta–Policara, rientrando sulla statale al km 77,150.

SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”: senso unico alternato

Parallelamente, da lunedì 19 gennaio a mercoledì 4 marzo, lungo la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” verrà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, su tratti saltuari compresi tra i km 156,500 e 215,627.

Le limitazioni sono necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione programmata, finalizzati alla riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza.