Catania, ennesimo raid alla metro: i carabinieri arrestano due ladri

Presa di mira la cassa automatica

CATANIA – I carabinieri bloccano tutte le uscite del parcheggio della Metro a Nesima e catturano due ladri con le mani nel sacco: avevano svuotato le casse automatiche. Gli arrestati sono un pregiudicato 29enne di Biancavilla e una cittadina mauriziana di 36: i due avevano scassinato la biglietteria per rubare circa 300 euro. Ennesimo raid, dunque, in giro per Catania, dove la microcriminalità ha ormai preso di mira distributori, biglietterie e casse automatiche.

È una sorta di emergenza, che danneggia moltissimo i titolari di queste apparecchiature. Gli arresti sono dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania. I due sono accusati di “tentato furto aggravato in concorso”. Una gazzella è giunta al parcheggio della metropolitana di Nesima, dove le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso due individui che stavano lanciando delle pietre contro una vetrata della biglietteria dell’azienda “Metropolitana Trasporti e Sosta”.

I rinforzi

Fondamentale è stata l’immediata ed efficace azione di coordinamento della Centrale Operativa. Dalla centrale è stata inviata infatti una seconda pattuglia della Radiomobile. I militari hanno bloccato l’uscita e sorpreso i due, che avevano forzato una cassa automatica di erogazione dei biglietti trafugando tutte le monete.

Vistisi scoperti, hanno cercato di fuggire, ma tutte le uscite erano state bloccate. I soldi sono stati restituiti all’azienda, mentre gli attrezzi adoperati per forzare la cassa automatica sono stati posti sotto sequestro. Il servizio, spiegano dall’Arma, rientra nelle attività di prevenzione svolti in tutto il capoluogo per incrementare il livello di sicurezza.