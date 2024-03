Catania, evade dai domiciliari: aggredisce ed insulta l’ex moglie

La disposizione della Procura etnea

CATANIA – Era ai domiciliari perché, nonostante diversi obblighi e divieti di avvicinarsi alla ex moglie, si era più volte avvicinato alla donna, continuando a minacciarla. Nemmeno i domiciliari, però, hanno fermato un 38enne di Catania che è evaso, ha raggiunto l’ex moglie in piazza Mercato, nel quartiere di Monte Po, dove l’ha aggredita per l’ennesima volta.

L’arresto

La Procura di Catania ha chiesto e ottenuto per il 38enne l’arresto in carcere, eseguito dai carabinieri del Nucleo radiomobile. Le violenze, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, erano iniziate nei confronti della donna, 37 anni, nel 2022. Da quel momento il 38enne ha violato qualsiasi obbligo disposto dalle autorità. L’uomo, infatti, per pregressi atti di violenza fisica e maltrattamenti ai danni della moglie compiuti anche in presenza delle figlie minori, nel mese di agosto del 2023 era stato sottoposto, su richiesta di questa Procura della Repubblica e quindi su disposizioni del gip del Tribunale di Catania, alla misura del divieto di avvicinamento alla donna.

Nel mese di febbraio del 2024 però, la Procura catanese, a seguito di segnalazioni relative alle sue continue violazioni degli obblighi, ha richiesto ed ottenuto la misura più restrittiva degli arresti domiciliari. Fino al mese di marzo, tuttora in corso, quando ha aggredito in piazza la ex moglie, rendendo necessario l’arresto in carcere.

Aggressione e insulti

Proprio in piazza Mercato l’uomo avrebbe aggredito la donna con insulti e con scenate di gelosia proferendole parole offensive del tipo “buttana”…”Con chi ti stai sentendo”, “troia”, “con chi ti stai messaggiando”. Nonostante i tentativi della vittima di fuggire, il 38enne sarebbe riuscito a bloccarla, impossessandosi delle chiavi dell’auto e, approfittando di un suo momento di distrazione, anche del telefono cellulare della donna.

Il 38enne è stato arrestato.