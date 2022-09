Catania, familiari tentano di contrastare l’identificazione

I poliziotti hanno dovuto chiedere rinforzi

CATANIA – Nella serata di ieri nell’attività di controllo del territorio a San Cristoforo il personale delle Volanti notava un motociclo con a bordo due giovani privi del casco protettivo; il conducente del veicolo a due ruote, alla vista della volante, accelerava repentinamente per eludere il controllo, zigzando tra le autovetture in transito. Nella circostanza venivano denunciati in stato di libertà per resistenza a P.U e rifiuto di fornire le proprie generalità i due che risultavano essere minori e, inoltre, veniva denunciata in stato di libertà la madre di uno dei due per resistenza, oltraggio e minacce a P.U. e il fratello dell’altro, per oltraggio, minacce a P.U. e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Durante le fasi di identificazione di quest’ultimi, numerose persone tentavano di contrastare l’operazione; pertanto, si è reso necessario l’intervento di altri equipaggi che consentivano di portare al termine il controllo.