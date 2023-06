Catania Fc, casting finito: in panchina si avvicina Tabbiani

Dalle voci di corridoio si è passati alle conferme autorevoli: il quadrunvirato etneo Pelligra-Grella-Carra-Laneri avrebbe ormai deciso.

1' DI LETTURA

CATANIA. Luca Tabbiani è genovese, 44 anni, per quattro alla guida del Fiorenzuola che ha portato dalla D alla Lega Pro, centrando due salvezze consecutive (compresa quella dell’ultima stagione). E’ stato Gianluca Di Marzio a rilanciare dal suo sito il quasi annuncio che vedrebbe la Società di Mister Ross Pelligra aver proposto al tecnico un contratto di 2 anni con opzione per il terzo in caso di Promozione in Serie B.



Il quadrunvirato etneo Pelligra-Grella-Carra-Laneri avrebbe quindi (classico condizionale più che mai d’obbligo) sciolto ogni riserva: e, manco a dirlo, il modulo di Tabbiani è quel 4-3-3 che il sodalizio rossoazzurro vedremo come il più indicato addosso alle ambizioni di un Catania Fc che vuole bruciare le tappe.



Per la cronaca, alla guida dell’Under 19 rossoazzurra andrà Michele Zeoli, già vice di Giovanni Ferraro nella cavalcata vincente alla C.